РИАМО - 22 июл. В мемориальном парке подмосковной Коломны прошло открытие памятного знака коломенским курсантам, в мероприятии приняли участие ветераны и выпускники высшего артиллерийского командного училища горокруга, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В Мемориальном парке подмосковной Коломны состоялось торжественное открытие памятного знака коломенским курсантам. В мероприятии приняли участие ветераны и выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища, семьи выпускников военного вуза, а также представители общественных организаций и администрации Коломны», – говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия являются Общественный совет при Минобороны России, национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир», фонд «Офицерское братство», администрация Коломенского городского округа, ветераны ракетных войск и артиллерии.

Коломенское высшее артиллерийское командное училище является одним из старейших в стране. 53 выпускника удостоены высокого звания Героя Труда, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда и Героя России. Правопреемником прославленного вуза является Учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.