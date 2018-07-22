РИАМО – 22 июл. Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что американские СМИ всеми способами пытаются преподнести его встречу в президентом России Владимиром Путиным в негативном ключе, сообщает Газета.ru.

«У меня была отличная встреча с Путиным, а фейковые новости использовали всю свою энергию на попытки принизить ее. Это так плохо для нашей страны!», – написал Трамп в своем Twitter.

16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. После саммита Трамп заявил, что переговоры с Путиным положили начало нормализации отношений США и России. Российский лидер также назвал переговоры в целом успешными.