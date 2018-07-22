РИАМО - 22 июл. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что считает главу российского МИДа Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене, сообщает Газета.ru.

«Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов на международной арене, попросил меня пригласить его (в Грецию – ред.), у нас с ним дружеские отношения», – сказал Котзиас.

Он добавил, что Лавров в скором времени собирается посетить Грецию, чтобы подготовить визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву.

Котзиас прокомментировал отношения между внешнеполитическими ведомствами стран, которые обострились после высылки российских дипломатов из Греции в июле. По его словам, этот инцидент не должен вызывать беспокойство, так как все проблемы «будут решены дружественным путем».