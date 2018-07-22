РИАМО - 22 июл. Информация о пожаре в автосалоне на улице Иловайская в Москве не соответствует действительности, там было возгорание в неэксплуатируемом здании, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщили, что на улице Иловайская загорелся автосалон, густой черный дым валил из здания.

«В некоторых СМИ информация не соответствует действительности. По факту установлено, что здание неэксплуатируемое, одноэтажное, возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений возгорание по адресу: улица Иловайская, 15 в 17:25 ликвидировано.

Информация о пострадавших в результате возгорания не поступала.