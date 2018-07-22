РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Жители подмосковного Подольска смогут создать собственный уникальный корабль и научиться вязать морские узлы на празднике ко Дню Военно-морского флота РФ 29 июля, сообщается на сайте комитета по культуре и туризму администрации округа.

«Жители и гости Подольска 29 июля приглашаются на праздник, посвященный Дню Военно-морского флота РФ. С 12:00 на площади Генерала Еремеева развернутся интерактивные тематические площадки, мастер-классы и аттракционы. Каждый сможет создать свой уникальный корабль, научиться вязать морской узел, совершить путешествие по страницам истории становления Военно-морского флота нашей страны и освоить основные движения легендарного танца «Яблочко», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в 13:00 юные гости праздника смогут принять участие в интерактивной программе с конкурсами и играми, с 14:00 будет проходить концерт творческих коллективов округа, а в 17:00 состоится запуск в небо настоящего «Летучего корабля». Вход на праздник свободный.