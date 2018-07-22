РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 июл. В подмосковном Дзержинском заделали большую яму на Угрешской улице после обращения жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Дзержинского отправил жалобу, касающуюся большой ямы на дороге по адресу: улица Угрешская, дом №2.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», - сказал исполняющий обязанности начальника Раменского регионального управления автомобильных дорог Андрей Морин.

Он добавил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Морин предложил заявителю принять участие в сборе предложений на портале «Добродел».