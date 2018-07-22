РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В поселке Молодежный подмосковного Подольска 26 июля проведут турнир по игре в городки среди детей в возрасте до 12 лет, сообщается на странице «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке сельского дома культуры «Молодежный» одноименного поселка в Подольске 26 июля состоится турнир по игре в городки среди детей в возрасте до 12 лет. Принять участие смогут все желающие бесплатно», - говорится в сообщении.

Соревнования начнутся в 16:00 и будут проходить по адресу: поселок Молодежный, дом 18а.