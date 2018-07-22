РИАМО - 22 июл. В квартире дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа, поверженной взрывом водонагревателя, установили металлические опоры для укрепления потолочных перекрытий, оконные проемы заделали пленкой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа произошло обрушение стены и межкомнатных перегородок, также взрывной волной выбило пять окон. В результате ЧП пострадали два ребенка.

«По состоянию на 16:00 в поврежденной квартире установлены металлические опоры для укрепления потолочных перекрытий, оконные проемы заделаны пленкой, ведутся работы по восстановлению разрушенной стены, вывезен строительный мусор», – говорится в сообщении.

В организованный пункт временного размещения никто не обращался. Жильцы второго и третьего этажа вернулись в квартиры. Жильцы из пострадавшей квартиры находятся у родственников.

К ликвидации последствий взрыва водонагревателя в квартире привлекли восемь единиц техники и 27 человек.