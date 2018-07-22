РИАМО - 22 июл. На трассе «Крым» в городском округе Чехов произошла дорожная авария, в результате погиб один человек, еще один ранен, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 15:49 в городском округе Чехов на 82-м километре трассы М-2 «Крым» произошло столкновение трех транспортных средств. Один человек погиб, один ранен», – говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает неукоснительно соблюдать ПДД на дорогах региона.