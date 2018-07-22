РИАМО - 22 июл. На трассе «Крым» в городском округе Чехов произошла дорожная авария, в результате погиб один человек, еще один ранен, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 15:49 в городском округе Чехов на 82-м километре трассы М-2 «Крым» произошло столкновение трех транспортных средств. Один человек погиб, один ранен», – говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает неукоснительно соблюдать ПДД на дорогах региона.
❗️ДТП— МТДИ МО (@mtdimo) 22 июля 2018 г.
В 15:49 в г.о. Чехов на 82 км трассы М-2 "Крым" произошло столкновение 3 т/с. 1 человек погиб, 1 ранен.
❗️МТДИ МО призывает неукоснительно соблюдать ПДД
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