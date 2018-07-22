РИАМО – 22 июл. Столичные полицейские задержали мужчину, пускавшего над Кремлем квадрокоптер, задержанным оказался гражданин Турции по имени Умит Эрдоган, сообщает Life.

«Гражданина Турции задержали на Красной площади из-за того, что он запустил квадрокоптер в зоне, где запрещены полеты. Мужчину доставили в ОВД «Китай-город», – говорится в сообщении.

Задержанного туриста зовут Умит Эрдоган, ему 34 года. Полицейским он сказал, что хотел снять несколько красивых московских видов и отправить изображения родственникам.

Этого сделать не получилось – полицейские удалили кадры, а беспилотник конфисковали.