РИАМО - 22 июл. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» начали работы по созданию ракеты-носителя «Союз-5», сообщает Газета.ru.

«Затем начинаем работу по сверхтяжу», – написал Рогозин в Twitter, вероятно, имея в виду начало создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя, пуск которой в данный момент запланирован на 2027 год.

Он отметил, что работы по новому «Союзу» и сверхтяжелой ракете помогут «мобилизовать» ракетно-космическую отрасль, а также в полной мере использовать конструкторские и производственные возможности.