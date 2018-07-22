РИАМО - 22 июл. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» начали работы по созданию ракеты-носителя «Союз-5», сообщает Газета.ru.
«Затем начинаем работу по сверхтяжу», – написал Рогозин в Twitter, вероятно, имея в виду начало создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя, пуск которой в данный момент запланирован на 2027 год.
Он отметил, что работы по новому «Союзу» и сверхтяжелой ракете помогут «мобилизовать» ракетно-космическую отрасль, а также в полной мере использовать конструкторские и производственные возможности.
РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.
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