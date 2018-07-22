РИАМО - 22 июл. Столичные спасатели при патрулировании вытащили с поверхности Москвы-реки мужчину, пострадавшему оказали первую помощь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«22 июля в 15:40 при патрулировании спасателями поисково-спасательной станции «Кировская» с поверхности воды реки Москвы был спасен мужчина. Ему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации отказался», – говорится в сообщении.

Мужчину вытащили из воды в 10 метрах от берега.

Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах категорически запрещено, также нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.

«Соблюдайте правила поведения на водных объектах. Будьте бдительны», – заключается в материале.