РИАМО - 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей конкурса «Парки Подмосковья» в городском округе Домодедово, лучшим парком культуры и отдыха стала «Пехорка» в Балашихе, передает корреспондент РИАМО.

В 2018 году на конкурс было подано 75 заявок из 44 муниципалитетов.

«Мы присутствуем в одном из самых лучших парков Московской области, который продолжает развиваться. Пять лет назад мы вместе с жителями выполняли их наказ – начали эту программу (по благоустройству парков - ред.), выделили дополнительные деньги, чтобы каждый год в нашем крае появлялись новые прекрасные территории», – сказал Воробьев.

Он отметил, что практически в каждом муниципалитете приступают к созданию второго и третьего парка. За 5 лет количество парков в Подмосковье выросло почти в четыре раза – с 25 до 100.

«Хочу сегодня вручить заслуженные призы, которые подкреплены деньгами. Я знаю, что каждая копейка, каждый рубль, который мы выдаем на поощрение этих общественных пространств вкладывается в дело», – добавил губернатор.

В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победителем стал парк «Пехорка» (Балашиха), он получил премию в размере 14 миллионов рублей. В 2017 году его концепция стала победителем предыдущего конкурса.

В номинации «Лучшая концепция (проект) по созданию парка» выиграл парк культуры и отдыха «Парк на Уче» (Ивантеевка), получивший премию в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Лауреаты специальных денежных премий по 1 миллиону рублей: «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны» – парк «Ивановские пруды» (Красногорск); «За креативный подход к созданию зон отдыха населения» – парк «Сестрорецкий» (Клин); «За лучшую детскую площадку парка» – парк имени Гагарина (Шатура); «За лучший проект «Танцевальная площадка» – парк «Березовая роща» (Дмитров).

Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 почти до сотни, из которых 20 созданы практически с нуля: парк «Покровский» в Хотькове, парк культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной в Одинцове, парк «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде, парк «Ивановские Пруды» в Красногорске, парк «Фабричный пруд» в Реутове, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк в Шаховской.