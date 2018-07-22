РИАМО - 22 июл. В начале следующей недели ожидаются дожди, а жара до 30 градусов вернется в Москву и Подмосковье к концу рабочей недели, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Погода в Московском регионе останется теплой и даже жаркой, но из-за близости атмосферного фронта в начале недели в небе еще будут тесниться облака, сохраняя вероятность небольших осадков. В понедельник температура выше нормы, ночью - плюс 17-19 градусов, днем - плюс 23-25 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во вторник начнет пробиваться солнце и температура повысится до плюс 26 градусов.

«Со среды управление погодными процессами все больше будет переходить «в руки» антициклона, вероятность дождей постепенно сократится, а под лучами солнца воздух будет очень быстро прогреваться, и к концу рабочей недели нас ждет уже 30-градусная жара», - добавил синоптик.