РИАМО – 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии путепровода в Домодедове, который соединил улицу Краснодарская и трассу М-4 «Дон», передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

«Сегодня благодаря в том числе федеральной программе, мы сдаем этот переезд и освобождаем из «плена» микрорайон Авиационный и самое главное даем шанс развиваться, в том числе, промышленной зоне, которая здесь также неподалеку расположена», - сказал Воробьев.

Он отметил, что программа инфраструктурных проектов продолжается реализовываться и в Подмосковье порядка 40 миллиардов рублей ежегодно инвестируется в дороги, в переезды и в развязки.

Путепровод в Домодедове соединил улицу Краснодарская и трассу М-4 «Дон», что существенно повысило транспортную доступность города на одном из самых загруженных направлений, а также позволило уменьшить интервалы движения «Аэроэкспрессов» в аэропорт «Домодедово».

Раньше жители близлежащих деревень, чтобы выехать на Каширское шоссе, делали крюк в 9 километров. Транспортную ситуацию ухудшал железнодорожный переезд, который был закрыт до 4 часов в сутки.

Строительство осуществляется в два этапа: I этап – от улицы Краснодарская по путепроводу с выездом на улицы Промышленная и трассу М-4 «Дон»; II этап – строительство моста через реку Городнянка, путепровода через М-4 «Дон» и автодороги до деревни Киселиха.

До конца года завершится строительство моста через реку Городнянка и путепровода через трассу М-4 «Дон», что позволит снять транспортное напряжение на этом участке.

Протяженность путепровода составит 5 километров. На его строительство потрачено 3,2 миллиарда руб. (РФ – 1,9 миллиарда рублей, Подмосковье – 1,3 миллиарда рублей).

Проблема пробок на железнодорожных переездах была одной из самых чувствительных в Подмосковье пять лет назад. Чтобы снизить ее остроту, власти Подмосковья создали специальный проект «Свободный переезд».

С 2014 года благодаря поддержке президента России Владимира Путина в Подмосковье уже построили 22 путепровода, а в настоящее время строятся три путепровода и еще три проектируются.