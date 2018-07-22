РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В поселке радиоцентра Романцево подмосковного Подольска заделали ямы и выбоины на автодороге по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой устранить ямы и выбоины на дороге в поселке радиоцентра Романцево.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ям на автодороге в микрорайоне Лаговский, в поселке Романцево (от автобусной остановки, мимо дома 6 до проходной Радиоцентра) и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, построить тротуар или пешеходный переход, смогут выбрать жители на портале «Добродел».