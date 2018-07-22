РИАМО - 22 июл. В восстановленном павильоне «Украина» на ВДНХ откроют Музей славянской письменности после окончания реставрации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожалуй, самый сложный объект павильон «Украина». Здание находилось буквально в руинах. После окончания реставрации в нем откроется Музей славянской письменности», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что за два года серьезного, скрупулезного труда был создан очень красивый павильон.

Ранее на ВДНХ были завершены основные работы по благоустройству центральной части. Строители провели замену асфальта, устроив новое основание и уложив два слоя асфальтового покрытия. Общая площадь работ составила более 120 тысяч квадратных метров.

Работы по приведению в порядок входной группы ВДНХ – от станции метро до главного входа – были проведены в марте-июле. Площадь благоустройства составила 20 гектаров. Помимо озеленения – устройства 39,8 тысячи квадратных метров газонов, высадки 53 деревьев и 2,5 тысяч кустарников – также установлены 150 опор наружного и 230 фонарей торшерного освещения, 14 остановочных павильонов, 19 навигационных стел, устроено 494 парковочных места.