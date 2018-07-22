РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В поселении Томилино подмосковных Люберец отремонтируют Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, по итогам аукциона уже определили подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области разместила заявку на текущий ремонт здания ГКУ СО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 450 тысяч рублей. Источник финансирования – средства бюджета Московской области.

В рамках контракта необходимо будет выполнить строительные работы по возведению нежилых зданий и сооружений. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Морозов Владимир Васильевич, предложивший ремонт здания за 427,5 тысячи рублей.