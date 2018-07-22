РИАМО - 22 июл. Власти столицы за три года планируют создать в Троицком и Новомосковском округах единую схему водоснабжения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие три года в ТиНАО планируем сделать единую схему водоснабжения округа, реорганизовать систему канализации», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что в новой Москве также будут развивать теплосети и линии электропередачи, инженерную инфраструктуру административно-делового центра в Коммунарке.

Около 5,7 триллиона рублей вложат инвесторы в развитие ТиНАО до 2035 года. В строительство коммерческой недвижимости планируется вложить почти 2,3 триллиона рублей, около 2,8 триллиона рублей направят на возведение жилья. Порядка 620 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие инженерной инфраструктуры, около 340 миллиардов – в социальную инфраструктуру и 6,25 миллиарда – в экологическую.