РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Власти подмосковных Котельников потратят порядка 3,5 миллионов рублей на благоустройство дворов пяти домов в микрорайоне Силикат, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, центр по организации закупок Котельников разместил заявку на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории микрорайона Силикат, дома №№1, 2, 11, 12, 13. Начальная (максимальная) цена контракта была более 4,6 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет городского округа Котельники.

В рамках контракта необходимо выполнить строительные специализированные работы. Аукцион провели 20 июля. Участниками закупки могли быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации.

По итогам аукциона контракт планируют заключить с ООО «Фелиция», компания стала победителем. Она предложила чуть более 3,4 миллиона рублей за выполнение работ.