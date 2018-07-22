РИАМО - 22 июл. Американский журнал Billboard опубликовал рейтинг музыкантов, которые заработали больше всего денег на территории США, сообщает Газета.ru.

«На первое место рейтинга попала ирландская рок-группа U2, которая заработала в 2017 году 54,4 миллиона долларов. Большую часть этой суммы музыканты получили в качестве гонораров за концерты в рамках гастрольного тура Joshua Tree Tour», – говорится в сообщении.

Второе место досталось кантри-певицу Гарту Бруксу, который заработал 52,2 миллиона долларов. В тройку также вошла группа Metallica с доходом в 43,2 миллиона долларов.

В первой десятке оказались Бруно Марс (40,7 миллиона долларов), Эд Ширан (31,3 миллиона долларов), Леди Гага (29,7 миллиона долларов), Билли Джоэл (29,2 миллиона долларов), Guns N' Roses (27,8 миллиона долларов), бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс (27,2 миллиона долларов) и Coldplay (26,5 миллионов долларов).

Практически все музыканты списка получили большую часть доходов от живых концертов. В топ-50 попали только два артиста, которые не ездили в турне в 2017 году – это рэпер Дрейк (заработал 8,6 миллиона долларов на онлайн-прослушивании своих песен) и певица Тейлор Свифт (5 миллионов долларов на продажах альбомов).