РИАМО - 22 июл. В городе Московский ТиНАО столицы планируют построить большую школу на 775 учеников, в ней будут лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Московском построим большую современную школу на 775 учеников. Кроме уютных классов в ней будут студии кино, фото, пения и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества», – написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

На территории новой Москвы за три года планируют построить около 70 школ и детских садов, благодаря работе города и инвесторов в ТиНАО уже созданы 47 объектов образования, включая 13 школ и 34 детских сада.