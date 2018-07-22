РИАМО - 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки проверил ход строительства самого крупного в Европе и России логистического центра компании «Ашан», который появится в подмосковном Домодедове к сентябрю 2018 года и обеспечит порядка тысячи рабочих мест жителям, передает корреспондент РИАМО.

«Несколько лет назад было принято решение здесь создать логистическую платформу, которая будет принадлежать компании «Ашан». Это здание площадью 100 тысяч квадратных метров внутри. Сумма инвестиций в этот проект составила 6,8 миллиарда рублей. Эти инвестиции включают площадку и строительство», – сказал директор проекта, сотрудник компании «Ашан Ритейл Россия» Филипп Манжан.

Он отметил, что работы были завершены достаточно быстро, так как в сентябре 2017 года Radius Group и компания «Ашан Ритейл Россия» только заложили первый камень в строительство.

«Этот проект позволит нам создать до тысячи новых рабочих мест. Наша цель – закончить работы к сентябрю, пройти все необходимые комиссии в октябре-ноябре и предоставить уже логистическую платформу, операционную деятельность начать к новому году», – добавил Манжан.

Крупнейший логистический центр «Ашана» расположен на пересечении трассы М-4 «Дон» и А-107 на территории индустриального парка «Южные Врата». Логоцентр будет обеспечивать бесперебойную поставку товаров в магазины сети «Ашан» Центрального региона и в региональные распределительные центры по России.

Кроме того, центр станет одним из самых экологичных и энергоэффективных зданий в индустриальном сегменте страны. В строительстве используются новейшие технологии, к примеру, инновационная платформа RadiusInSitе, построенная на основе BIM-технологий, которая позволяет проводить контроль сроков реализации и бюджета проекта.

Компания «Ашан Ритейл Россия» на российском рынке работает с августа 2002 года. В Московской области компания за последние 15 лет работы перечислила 40 миллиардов рублей налогов в бюджет области. На территории региона расположено 100 объектов «Ашана» – гипермаркеты, супермаркеты, склады. Создано 9 тысяч рабочих мест.

Компания Radius Group – это ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А, первый девелопер складских объектов, сертифицированных по стандарту Breeam в России. Компания была основана в 2006 году.