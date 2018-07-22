РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске родственники разыскивают 39-летнюю Аделину Далли, которая пропала в горокруге 13 июля, сообщил «РИАМО в Подольске» супруг пропавшей.

«В Подольске пропала моя супруга - Аделина Далли. Ей 39 лет, может представляться как Альбина. В последний раз ее видели 13 июля. Возможно, у нее украли документы и телефон. На ней была одета белая майка в серую полоску, темный пиджак, темные бриджи и белые сандали», - сказал супруг пропавшей.

Он отметил, что у пропавшей темные волосы, на правой руке в области локтя имеется шрам, на руке не работает мизинец, а также сломан передний верхний зуб.

«Я написал заявление в полицию, но пока результатов нет. Всех, кто ее видел или что-то знает о ее местонахождении, прошу сообщить информацию по телефону: 8(903)362-14-88», - пояснил он.