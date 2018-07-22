РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. В подмосковных Котельниках к началу нового учебного года школьники из малообеспеченных семей получат бесплатные письменные принадлежности, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, центр закупок Котельников разместил заявку на поставку школьно-письменных принадлежностей к 1 сентября для малообеспеченных семей, имеющих детей школьного возраста. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 245 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет горокруга Котельники.

В рамках контракта необходимо будет поставить в школы наборы пишущих принадлежностей.

Аукцион прошел 19 июля, закупка завершена. Победителем стал ООО «Восход-Калининград», предложивший провести поставку письменных принадлежностей за 128775 рублей.