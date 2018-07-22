РИАМО - 22 июл. Дом культуры в поселке Киевский в ТиНАО откроют до конца 2018 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«До конца года в Киевском откроется долгожданный дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

После присоединения поселка к Москве власти города решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа, добавил он.