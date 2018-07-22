РИАМО – 22 июл. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы проверяют информацию о находящемся в СИЗО «Лефортово» некоем 74-летнем Викторе Кудрявцеве, который якобы попал туда после обысков в ЦНИИМаш по делу об утечке сверхсекретных данных о гиперзвуковом оружии, передает РИА Новости.

«Человек с именем Виктор Кудрявцев действительно находится на карантине в СИЗО «Лефортово», однако полноценно утверждать, что он имеет какое-либо отношение к «Роскосмосу», на данный момент нельзя», – сказала заместитель председателя ОНК Ева Меркачева.

Она уточнила, что задержали Кудрявцева по статье о госизмене (275-я УК России), правозащитники планируют его навестить в ближайшее время.

Ранее в головном институте «Роскосмоса» – Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаше) – сотрудники ФСБ провели обыски. Нескольких работников ракетно-космической отрасли заподозрили в «сливе» секретной информации о российском гиперзвуковом оружии иностранным спецслужбам. Директор центра Дмитрий Пайсон, фигурирующий в деле о госизмене сотрудников, подал заявление об увольнении.