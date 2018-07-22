РИАМО - 22 июл. В подмосковной Кашире на территории ансамбля бывшего Никитского женского монастыря могут возобновить монашество, Никитский храм и Преображенский собор восстановили благодаря деятельности фонда Московской епархии, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Смоленскую икону Божией Матери митрополиту Коломенскому и Крутицкому Ювеналию и выразил надежду на то, что в будущем в некогда крупнейшем монастыре Подмосковья – Никитском – восстановят монашество.

«Я верю, начнется возрождение здесь святой обители. Я хотел бы преподнести образ Богородицы Смоленской. Если Господь нам даст сил и времени побыть на этой земле, мы в следующий раз совершили бы здесь освещение святой обители», – сказал патриарх.

Ансамбль бывшего Никитского монастыря Каширы, в состав которого входят Преображенский собор и Никитский храм, был восстановлен в 2016-2018 годах благодаря деятельности благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

Никитский женский монастырь в Кашире был одним из крупнейших в Подмосковье. Согласно послужному списку за 1915 год, в обители проживало 249 монахинь и послушниц. Деревянная церковь во имя великомученика Никиты на месте будущего монастыря была построена в 1696 году каширскими купцами Нероновыми.

Новый каменный Никитский храм был большей частью построен в 1823 году на средства купца Федора Руднева, достроен и освящен в 1855 году. В 1843 году на деньги купца при храме была открыта богадельня, которая в 1862 году была преобразована в женскую общину. В 1884 году она получила статус женского монастыря.

В 1890 году крестьяне трех деревень, расположенных на другом берегу Оки, обратились к игумении с просьбой открыть школу для местных детей. Школу открыли в 1891 году на том месте, где некогда находилась Соколова пустынь – мужской монастырь, упраздненный в XVIII веке. При монастыре действовало две школы – церковно-приходская и живописи, а также больница для сестер.

С конца XIX века в монастыре жила старица Ольга Ложкина, благодаря которой монастырь стал объектом паломничества. Среди жертвователей на нужды монастыря были императоры Александр I и Николай II. В годы советской власти монастырь был разорен и закрыт. Какое-то время обитательницы монастыря, преобразованного в трудовую артель, еще существовали, но в 1922 году монастырь был закрыт окончательно. Никитская и Преображенская церкви переоборудовали под производственные помещения, верхние ярусы колокольни сломали. Иоанно-Предтеческий скит был полностью разрушен.