РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в ходе рейда выявили три домовладения, у которых отсутствовали договора на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (21 июля - ред.) сотрудники территориального управления в микрорайоне Климовск совместно с сотрудниками полиции провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел на улицах Пушкина и Декабрьская. По итогам было установлено три домовладения с отсутствующими договорами на вывоз», - говорится в сообщении.

В настоящее время подготавливаются документы для составления актов об административном правонарушении, которые влекут наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Согласно закону Московской области «О благоустройстве» в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники жилых домов. Так, в микрорайоне Климовск заключить договор на вывоз мусора можно в будние дни с 10:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 5, кабинет №4.

Подробности можно узнать по телефону:8 (496) 756-84-05. Для заключения договора при себе необходимо иметь паспорт собственника.