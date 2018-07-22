РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 29 июля пройдет фестиваль красок, вход на мероприятие бесплатный, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Яркий праздник пройдет 29 июля в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» - фестиваль красок Colorave! Этот красочный день вы запомните надолго», - говорится в сообщении.

Участников фестиваля ждет выступление специальных гостей, музыкальные хиты, новые знакомства, массовые залпы краски и конкурсы. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Начало в 16:00. Фестиваль пройдет на летней эстраде.

Краска, которую используют на фестивале, безвредная. Также она отстирывается с одежды.