РИАМО - 22 июл. Пользователи Telegram в воскресенье по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера, сообщает Газета.ru.

«Сбои в работе Telegram были зафиксированы в 11:00 по московскому времени в ряде стран, включая Россию, Италию, Великобританию, Францию, Германию и Египет», – говорится в сообщении.

Также на перебои в работе мессенджера пожаловались пользователи из нескольких штатов США.

Столкнулись с проблемами подключения к серверу 48% пользователей, 27% не могли пройти авторизацию, а у 23% не получалось отправлять или получать сообщения.

В последний раз пользователи Telegram жаловались на перебои в работе 1 июля. Тогда мессенждер был недоступен или работал некорректно в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.