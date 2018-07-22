РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» подмосковного Подольска отремонтировала входную дверь в одном из подъездов многоквартирного дома на Юбилейной улице по просьбе жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать входную дверь в одном из подъездов дома №24 на Юбилейной улице.

«По информации управляющей организации МУП «ДЕЗ», входная дверь в шестом подъезде данного дома отремонтирована», - сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Он отметил, что для решения возникающих вопросов, связанных с содержанием общего имущества жилого дома, жители могут обращаться в управляющую организацию.