РИАМО - 22 июл. Три человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета, произошедшей на улице Рудневка в Москве, сообщает ТАСС.

«На улице Рудневка около дома № 9 мужчина ранил из травматического пистолета двоих человек, сам он был избит знакомыми пострадавших», – сказал источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел после того, как очевидцы заступились за женщину, которую избивал мужчина. Тот сходил за травматическим пистолетом и начал стрелять в заступников: один из них тяжело ранен в область сердца, другой – в шею. Самого стрелка избили друзья пострадавших.