РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июл. Бесплатный планетарий будет работать на парковке гипермаркета «Глобус» в подмосковном Королеве, все желающие смогут его посетить с 14:00 до 18:00 24 июля, сообщила «РИАМО в Королеве» ведущий специалист отдела операционного маркетинга департамента продаж массового сегмента по Московскому региону МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Олеся Пильникова.

Работа передвижного сферического планетария организована компанией «Ростелеком» при поддержке городской администрации, гипермаркета «Глобус» и «Мособлкино».

«Приглашаем жителей Королева посетить сферический кинотеатр «Планетарий». Путешествие по Млечному пути, тайны Вселенной будут интересны и детям, и взрослым! Вход свободный», - сказала Пильникова.

Фильмы рассчитаны на детей разного возраста. Посетить планетарий можно будет с 14:00 до 18:00.