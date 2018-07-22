РИАМО - 22 июл. В школе Талдомского городского округа Подмосковья организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей дома, в котором взорвался водонагреватель и разрушил одну из стен в квартире, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа произошло обрушение стены и межкомнатных перегородок, также взрывной волной выбило пять окон. В результате ЧП пострадали два ребенка.

«Предусмотрен ПВР на базе Вербилковской СОШ (улица Школьная, дом 10). В случае необходимости от администрации будет выделен автобус для транспортировки в ПВР», – говорится в сообщении.

В настоящий момент глава Талдомского городского округа Владислав Юдин и эксперты приехали, чтобы оценить, насколько пострадала стена в трехэтажном жилом доме.

Запланированы работы по вывозу строительного мусора, заделка окон и подъездной стены. К ликвидации последствий взрыва привлекли восемь единиц техники и 27 человек.