РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников рабочие сделали основание под остановочный павильон, до конца выходных они планируют смонтировать металлоконструкции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков провел встречу с жителями микрорайона Силикат по вопросу установки остановочного павильона на конечной остановке микрорайона. Жители пожаловались, что ее снесли и попросили восстановить. 21 июля Булгаков проверил исполнение поручений по устройству остановки.

«Рабочие уже начали подготовку основания остановочного павильона на конечной остановке микрорайона Силикат. Приступили к обустройству бордюрного камня», - говорится в сообщении.

В выходные планируют смонтировать металлоконструкции. Также уже закупили брусчатку для павильона. Работы должны завершить до 23 июля.