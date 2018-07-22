РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовалась двухкилометровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 12:35, на Большой Серпуховской улице образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до дома №47 на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения на данном участке автодороги - от 10 до 20 километров в час.

Помимо этого, движение затруднено на улицах Комсомольская, Кирова, Стекольникова, Рабочая, Февральская, Правды, Симферопольская и других.