РИАМО - 22 июл. Столица изменилась в лучшую сторону во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, стала более открытой и доброжелательной, это наследие необходимо сохранить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Болельщики внесли свой колорит, свою атмосферу. Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала иной по духу, более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что с большим потоком болельщиков во время ЧМ-2018 столица справилась потому, что город беспрерывно развивается.

«В Москве изменились и улицы, и пешеходные улицы, и регулирование транспорта, и появились новые станции метро и МЦК. Я думаю, что мы, к примеру, «Лужники» без МЦК и реконструкции спортивной (инфраструктуры – ред.), просто не вывезли бы. Город был готов не потому, что мы готовились к чемпионату, а потому, что он развивался все эти годы активно», – сказал мэр столицы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.