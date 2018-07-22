РИАМО - 22 июл. Глава Талдомского городского округа Владислав Юдин вместе с экспертами прибыл к жилому дому, где произошел взрыв водонагревателя, они оценят масштабы восстановительных работ, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы местной администрации.

В воскресенье в результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа произошло обрушение стены и межкомнатных перегородок, также взрывной волной выбило пять окон. В результате ЧП пострадали два ребенка.

«В настоящий момент и глава на месте, и эксперты приехали, чтобы оценить, насколько пострадала стена в трехэтажном жилом доме, где был прикреплен водонагреватель», - сказал собеседник агентства.

Запланированы работы по вывозу строительного мусора, заделка окон и подъездной стены. К ликвидации последствий взрыва привлекли восемь единиц техники и 27 человек.