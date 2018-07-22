РИАМО - 22 июл. Семья, пострадавшая при взрыве водонагревателя в квартире трехэтажного дома в Талдомском городском округе, переедет во временное жилье, пока их квартиру восстанавливают, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы администрации округа.

«Семья сейчас выбирает, куда ей переехать, им предоставят жилье на время ремонта из резервного фонда», – сказал собеседник агентства.

В воскресенье произошло обрушение стены и межкомнатных перегородок в результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа, также взрывной волной выбило пять окон. В результате произошедшего несколько человек пострадали, среди них двое детей.

Запланированы работы по вывозу строительного мусора, заделка окон и подъездной стены. К ликвидации ЧС привлекли восемь единиц техники и 27 человек.