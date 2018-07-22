РИАМО - 22 июл. Двоих детей госпитализировали в больницу после взрыва водонагревателя в квартире квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы администрации округа.

«Пострадали два ребенка, их жизни ничто не угрожает. Их перевели в Дмитровскую больницу», – сказал собеседник агентства.

В воскресенье произошло обрушение стены и межкомнатных перегородок в результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа, также взрывной волной выбило пять окон. В результате произошедшего несколько человек пострадали.

Запланированы работы по вывозу строительного мусора, заделка окон и подъездной стены. К ликвидации ЧС привлекли восемь единиц техники и 27 человек.