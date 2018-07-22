РИАМО - 22 июл. Поезда на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги курсируют согласно расписанию после технического сбоя в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Утром в воскресенье на данных направлениях МЖД по техническим причинам пригородные электрички следовали по маршруту с увеличенными интервалами. В целях сокращения опоздания были внесены точечные корректировки в расписание: несколько поездов сняли с рейсов, ряд электричек проследовали по укороченному маршруту.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», – говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД сделал все от него зависящее, чтобы ввести движение поездов в штатный режим.