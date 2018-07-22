РИАМО - 22 июл. Обрушение стены и межкомнатных перегородок произошло в результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа, также взрывной волной выбило пять окон, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 07:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве водонагревателя в жилом доме по адресу: Московская область, городской округ Талдом, деревня Новогуслево, дом 5.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что произошел взрыв водонагревателя в ванной комнате в квартире на первом этаже. В результате взрыва выбито пять окон, произошло разрушение двух межкомнатных перегородок и обрушение стены, выходящей в подъезд. Возгорания не последовало», – говорится в сообщении.

В результате произошедшего несколько человек пострадали.

Как уточняется в материале, запланированы работы по вывозу строительного мусора, заделка окон и подъездной стены. К ликвидации ЧС привлекли восемь единиц техники и 27 человек.