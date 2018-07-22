РИАМО - 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье в рамках рабочего визита в Каширу провел встречу с ветеранами, на которой ответил на вопросы и обсудил изменения в городе, передает корреспондент РИАМО.

«Почувствовать обратную связь, пообщаться. Сейчас разговаривал с людьми, многие замечают изменения в городе», - сказал Воробьев.

На встрече ветераны поблагодарили за благоустройство парка, а также попросили снабдить оборудованием местную больницу.

«У нас нет томографа, узких специалистов, поэтому населению Каширы-2 приходится ездить в другие города», - сказала председатель ветеранской организации Каширы-2 Валентина Громова.

В свою очередь, власти Каширы сообщили на встрече, что уже в августе в поликлинику придут работать новые специалисты, а до конца года установят томограф.

В Кашире более 9,8 тысячи ветеранов. Они получают все льготы, существующие в Московской области. Расходы бюджета региона на все меры поддержки жителей пожилого возраста составляют около 38 миллиардов рублей в год.

Инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - 50% оплаты ЖКУ (с учетом федеральных мер они освобождены от оплаты за жилье и коммунальные услуги). Инвалидам и участникам ВОВ, имеющим инвалидность, предоставляется доплата к пенсии до 15 тысяч рублей. Участники ВОВ обеспечены мобильными телефонами с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи - 360 рублей (в случае смерти – их вдовам, вдовцам).

Также предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве, Московской области, метрополитене и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Всего в Московской области проживают 805849 ветеранов. Из них почти 90,5 тысяч ветеранов ВОВ, 56,2 тысячи ветеранов боевых действий.