РИАМО - 22 июл. По обеспечению транспортной, торговой, социальной инфраструктурой Москва входит в пятерку лучших городов мира, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Среди мировых городов Москва занимает достойное место, она находится в пятерке лучших городов мира по большинству параметров - это и транспортное обеспечение, обеспечение социальной инфраструктурой, торговой инфраструктурой и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он уточнил, что столица демонстрирует самую высокую динамику развития города и направленность на человека, улучшение качества среды для горожан.

«Урбанизация, развитие крупных городов является ключевым вектором развития цивилизации в целом. В ближайшее время 600 городов мира будут производить уже большую часть мирового ВВП. Тоже самое и у нас. Московская агломерация дает уже четверть ВВП нашей страны, причем здесь нет ни нефти, ни газа», - добавил мэр.

По его словам, речь идет о малых, средних предприятиях, финансовом бизнесе, научно-технической составляющей, образовании, здравоохранении, то есть о технологиях будущего.