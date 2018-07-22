РИАМО - 22 июл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил божественную литургию в Преображенском соборе в Кашире, на ней присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

«У патриарха один раз в год официальный визит в субъект. В Московскую область он регулярно приезжает. Каширу он выбрал еще год назад, и наша задача была за это время максимально подготовиться, отреставрировать храм, монастырь», - сказал Воробьев на встрече с ветеранами Каширы.

Ансамбль бывшего Никитского монастыря Каширы, в состав которого входят Преображенский собор и Никитский храм, был восстановлен в 2016-2018 годах благодаря деятельности благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Храм вмещает тысячу человек.

В 2017 году из областного бюджета выделены субсидии на возмещение затрат на работы по сохранению церкви великомученика Никиты в размере 47,4 миллиона рублей. В ней проведены внешние и внутренние реставрационные работы, заново построена колокольня и ротонда четверика.

В составе монастыря: корпус настоятельский (60-е годы XIX века), собор Преображения Господня (1894 год), церковь великомученика Никиты (1823-1855 годы, конец XIX века).

Никитский монастырь в Кашире был одним из крупнейших в Подмосковье. Согласно послужному списку за 1915 год, в обители проживало 249 монахинь и послушниц.

Каменный храм святого великомученика Никиты на месте деревянной церкви XVII века был построен в 1823 году на средства купца Федора Руднева. Достроен и освящен в 1855 году. В 1843 году на средства Ф.И. Руднева при храме была открыта богадельня, которая в 1862 году была преобразована в женскую общину. В 1884 году она получила статус женского монастыря.

В 1890 году крестьяне трех деревень, расположенных на другом берегу Оки, обратились к игумении с просьбой открыть школу для местных детей. Школу открыли в 1891 году на том месте, где некогда находилась Соколова пустынь – мужской монастырь, упраздненный в XVIII веке. При монастыре действовало две школы – церковно-приходская и живописи, а также больница для сестер.

С конца XIX века в монастыре жила старица Ольга Ложкина, благодаря которой монастырь стал объектом паломничества. Среди жертвователей на нужды монастыря были императоры Александр I и Николай II. В годы советской власти монастырь был разорен и закрыт, а после Великой Отечественной войны здания использовались чулочно-носочным комбинатом.

Здание Никитского храма долго являлось предметом имущественных споров и в 2007 году было выставлено на торги, как складское помещение, а в 2009 году передано церкви.

В Московской епархии около 1,5 тысяч действующих храмов и 277 часовен, из которых: восстановленных - 734 храма и 55 часовен, вновь построенных - 529 храмов и 181 часовня, в стадии строительства - 138 храмов и 16 часовен. 1628 храмов и часовен являются объектами культурного наследия. Нуждаются в ремонте около 250.

С 2016 по 2017 год в рамках госпрограммы МО «Культура Подмосковья» проведены мероприятия по сохранению 7 объектов культурного наследия (церквей и соборов) на общую сумму - 60,28 миллиона рублей.