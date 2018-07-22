РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В финальном матче летнего турнира Кубка Южного округа среди любительских команд подольский хоккейный клуб «Кузнечики» победил команду «МД», сообщается в группе «Окружная хоккейная лига» в соцсети «ВКонтакте».

«Лучшей командой дивизиона «Унтер» и победителями Кубка Южного округа стала команда «Кузнечики» из Подольска. За чемпионский титул ХК «Кузнечики» сражалась с «МД». По итогам финального матча, который прошел 20 июля, со счетом 6:2 победил подольский клуб», - говорится в сообщении.

Окружная хоккейная лига - организатор любительских соревнований по хоккею и базируется на ледовом комплексе «Южный лед».