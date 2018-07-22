РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске 28 июля откроется бесплатный уличный онлайн-кинотеатр на 100 мест, посмотреть кинофильмы смогут все желающие бесплатно до середины сентября, сообщается на сайте оператора «Tele2»

«Оператор мобильной связи запускает сеть летних онлайн-кинотеатров в городах Подмосковья. До середины сентября жители восьми городов подмосковного региона смогут бесплатно увидеть более 200 фильмов разных жанров и получить попкорн в подарок. В Подольске проект стартует 28 июля», - говорится в сообщении.

Показ фильмов будет проходить ежедневно со среды по воскресенье. Все желающие смогут бесплатно посетить по четыре сеанса любимых кинокартин. В течение двух месяцев будет проведено более тысячи киносеансов с современными фильмами разных жанров: мультфильмами, комедиями, боевиками, ужасами, мелодрамами и историческими фильмами.

Посетить кинотеатры можно будет совершенно бесплатно, каждая площадка предусматривает 100 посадочных мест. Помимо этого, гости смогут сделать необычные панорамные снимки в тематической фотозоне.