РИАМО - 22 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в воскресенье отменили и задержали около 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали шесть рейсов, в «Домодедове» 13 рейсов задержаны, шесть отменены, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду. «Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.