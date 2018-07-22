РИАМО - 22 июл. Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу усиления состава московской команды, он отметил, что у клуба перебор игроков, сообщает Sport24.

«Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще-то? Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится», - сказал Федун.

На данный момент состав «Спартака» пополнили двое новичков - защитник Самюэль Жиго и полузащитник Александр Ташаев.

В прошлом сезоне подопечные Массимо Карреры финишировали на третьем месте в российской премьер-лиге.